  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельне ДТП у Києві: чоловік потрапив під колеса BMW (фото, відео)

    • Розсилка
    Смертельна автопригода сталася на пішохідному переході - Смертельне ДТП у Києві: чоловік потрапив під колеса BMW (фото, відео)
    Смертельна автопригода сталася на пішохідному переході
    Фото: Київ оперативний

    Чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора

    Сьогодні, 28 листопада, на шляхопроводі на Берестейській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними свідків, водій BMW не встиг зреагувати на пішохода, який намагався перебігти дорогу на червоний сигнал світлофора.

    Не дивлячись на всі намагання лікарів врятувати чоловіка, він помер у кареті «швидкої».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Смертельне ДТП у Києві: чоловік потрапив під колеса BMW (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Києві: чоловік потрапив під колеса BMW (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Києві: чоловік потрапив під колеса BMW (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Києві: чоловік потрапив під колеса BMW (фото, відео)

    На місці ДТП працюють патруль поліції та слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 27 листопада у Києві сміттєвоз провалилася під асфальт.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies