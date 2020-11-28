Смертельне ДТП у Києві: чоловік потрапив під колеса BMW (фото, відео)
Чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора
Сьогодні, 28 листопада, на шляхопроводі на Берестейській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За даними свідків, водій BMW не встиг зреагувати на пішохода, який намагався перебігти дорогу на червоний сигнал світлофора.
Не дивлячись на всі намагання лікарів врятувати чоловіка, він помер у кареті «швидкої».
На місці ДТП працюють патруль поліції та слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, 27 листопада у Києві сміттєвоз провалилася під асфальт.