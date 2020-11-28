На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео
Автомобіль на великій швидкості вилетів на тротуар та зніс терасу кафе, щонайменше одна людина загинула
У п’ятницю пізно ввечері у Кам’янці-Подільському Хмельницької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.info.
Зазначається, що у районі Ботанічного саду автівка на великій швидкості вилетіла на тротуар та знесла літню терасу кафе. За інформацією ЗМІ, внаслідок ДТП є щонайменше одна жертва.
У мережі вже оприлюднили відео з камери спостереження. Як видно на записі, після аварії водій підняв на тротуарі одну із постраждалих. Натомість інша жінка не подавала ознак життя.
Увага, відео 18+
Що стало причиною ДТП – достеменно невідомо, у поліції наразі не прокоментували даний інцидент.
До слова, напередодні на Київщині поліцейський збив на смерть пішохода.
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