На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео

Автомобіль на великій швидкості вилетів на тротуар та зніс терасу кафе, щонайменше одна людина загинула

У п’ятницю пізно ввечері у Кам’янці-Подільському Хмельницької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.info.

Зазначається, що у районі Ботанічного саду автівка на великій швидкості вилетіла на тротуар та знесла літню терасу кафе. За інформацією ЗМІ, внаслідок ДТП є щонайменше одна жертва.

У мережі вже оприлюднили відео з камери спостереження. Як видно на записі, після аварії водій підняв на тротуарі одну із постраждалих. Натомість інша жінка не подавала ознак життя.

Увага, відео 18+

Що стало причиною ДТП – достеменно невідомо, у поліції наразі не прокоментували даний інцидент.

До слова, напередодні на Київщині поліцейський збив на смерть пішохода.

Також під Маріуполем фура злетіла з мосту і повисла над проїжджою частиною