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    Події в Україні

    На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео

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    Аварія сталася пізно ввечері у Кам'янці-Подільському - На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео
    Аварія сталася пізно ввечері у Кам'янці-Подільському
    Фото: Vdalo.info

    Автомобіль на великій швидкості вилетів на тротуар та зніс терасу кафе, щонайменше одна людина загинула

    У п’ятницю пізно ввечері у Кам’янці-Подільському Хмельницької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.info.

    Зазначається, що у районі Ботанічного саду автівка на великій швидкості вилетіла на тротуар та знесла літню терасу кафе. За інформацією ЗМІ, внаслідок ДТП є щонайменше одна жертва.

    У мережі вже оприлюднили відео з камери спостереження. Як видно на записі, після аварії водій підняв на тротуарі одну із постраждалих. Натомість інша жінка не подавала ознак життя.

    Увага, відео 18+

    Що стало причиною ДТП – достеменно невідомо, у поліції наразі не прокоментували даний інцидент.

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    На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео
    На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео
    На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео
    На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео
    На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео
    На Хмельниччині автівка знесла терасу кафе: смертельна ДТП потрапила на відео

    До слова, напередодні на Київщині поліцейський збив на смерть пішохода.

    Також під Маріуполем фура злетіла з мосту і повисла над проїжджою частиною

    Теги: Хмельниччина ДТП смерть водій автомобіль
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