Кім Чен Ин вечеряв із Трампом більше двох годин



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Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин 27 лютого зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі Фото: AP

Білий дім поки не надав додаткової інформації про зустріч, назвавши її «світською вечерею»

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп завершили спільну вечерю у Ханої, яка тривала трохи більше двох годин.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що Трамп залишив готель Sofitel Legend Metropole Hanoi через 90 хвилин після початку зустрічі з Кім Чен Ином і його оточенням.

Перед цим вони тепло привітали один одного і провели коротку розмову.

Трамп пообіцяв Північній Кореї «величезне майбутнє». «Я думаю, що ваша країна має величезний економічний потенціал. Я думаю, у вас буде величезне майбутнє, ви - великий лідер. Ми допоможемо, щоб це сталося», - сказав Трамп Кім Чен Ину.

Білий дім поки не надав додаткової інформації про зустріч, назвавши її «світською вечерею».

У четвер, у другий день саміту, очікуються зустрічі двох лідерів у супроводі радників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин 27 лютого зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.

Як відомо, перший саміт США і КНДР пройшов 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками лідери країни підписали спільну заяву, в якій йдеться про те, що Північна Корея готова до денуклеаризації.

Джерело: Європейська правда