  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У В’єтнамі розпочався саміт Трампа і Кім Чен Ина

    • Розсилка
    Зустріч проходить у центрі Ханоя в готелі Metropole - У В’єтнамі розпочався саміт Трампа і Кім Чен Ина
    Зустріч проходить у центрі Ханоя в готелі Metropole

    Трамп і Кім Чен Ин сьогодні проведуть зустріч віч-на-віч

    Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин сьогодні зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.

    Читайте також

    Про це повідомляє CNN.

    Лідери двох країн потисли руки і усміхаючись позували фотографам на тлі прапорів, відкривши дводенний саміт. 

    Зустріч проходить у центрі Ханоя в готелі Metropole. Трамп і Кім Чен Ин сьогодні проведуть зустріч віч-на-віч, поки невідомо, чи буде після неї прес-конференції.

     

    Трамп пообіцяв Північній Кореї «величезне майбутнє». «Я думаю, що ваша країна має величезний економічний потенціал. Я думаю, у вас буде величезне майбутнє, ви - великий лідер. Ми допоможемо, щоб це сталося», - сказав Трамп Кіму.

     

    Цілі другого саміту президента США та лідера Північної Кореї у В'єтнамі зосереджені, головним чином, на трьох основних напрямах: покращенні двосторонніх відносин, гарантуванні миру в регіоні та ядерному роззброєнні КНДР.

    Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язався проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

     

    Читайте також
    США саміт В'єтнам Дональд Трамп Північна Корея президент Кім Чен Ин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ