У В’єтнамі розпочався саміт Трампа і Кім Чен Ина

Трамп і Кім Чен Ин сьогодні проведуть зустріч віч-на-віч

Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин сьогодні зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.

Про це повідомляє CNN.

Лідери двох країн потисли руки і усміхаючись позували фотографам на тлі прапорів, відкривши дводенний саміт.

Зустріч проходить у центрі Ханоя в готелі Metropole. Трамп і Кім Чен Ин сьогодні проведуть зустріч віч-на-віч, поки невідомо, чи буде після неї прес-конференції.

Pres Trump “I think your country has incredible economic potential, unlimited” Is “little rocket man” Kim Jong Un smart enough to realize it? Let’s hope so! #TrumpKimSummit #WednesdayWisdom pic.twitter.com/f8yuTwA0ku