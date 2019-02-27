У В’єтнамі розпочався саміт Трампа і Кім Чен Ина



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Зустріч проходить у центрі Ханоя в готелі Metropole

Трамп і Кім Чен Ин сьогодні проведуть зустріч віч-на-віч

Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин сьогодні зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.

Про це повідомляє CNN.

Лідери двох країн потисли руки і усміхаючись позували фотографам на тлі прапорів, відкривши дводенний саміт.

Зустріч проходить у центрі Ханоя в готелі Metropole. Трамп і Кім Чен Ин сьогодні проведуть зустріч віч-на-віч, поки невідомо, чи буде після неї прес-конференції.

Pres Trump “I think your country has incredible economic potential, unlimited” Is “little rocket man” Kim Jong Un smart enough to realize it? Let’s hope so! #TrumpKimSummit #WednesdayWisdom pic.twitter.com/f8yuTwA0ku — Ryan Cale (@rcale1776) 27 лютого 2019 р.

Трамп пообіцяв Північній Кореї «величезне майбутнє». «Я думаю, що ваша країна має величезний економічний потенціал. Я думаю, у вас буде величезне майбутнє, ви - великий лідер. Ми допоможемо, щоб це сталося», - сказав Трамп Кіму.

#BREAKING US President Trump says thinks summit with Kim Jong Un will be 'very successful' pic.twitter.com/CSpeI4vSIz — AFP news agency (@AFP) 27 лютого 2019 р.

Цілі другого саміту президента США та лідера Північної Кореї у В'єтнамі зосереджені, головним чином, на трьох основних напрямах: покращенні двосторонніх відносин, гарантуванні миру в регіоні та ядерному роззброєнні КНДР.

Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язався проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.