Кінець коронавірусу в Чернівцях? Інфекціоністка повідомила про зникнення «ковідних» доплат

Лікарка показала свою зарплату за лютий – це трохи більше 2 тисяч гривень

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко повідомила, що медикам, які працюють в Чернівецькій обласній лікарні, перестали виплачувати «коронавірусні» надбавки до зарплат. Вона розмістила у соцмережі фото, на якому в телефонному додатку видно, що надходження на зарплатну карту складають лише 2472 гривні 76 копійок.

«Медикам червоної зони в обласній лікарні не виплачувати зарплатні?». – питає вона.

Додамо, що Ольга Кобевко одна із перших медиків в Україні отримала щеплення від коронавірусу індійською вакциною CoviShield.

Ольга Кобевко вакцинувалася 26 лютого. Фото: UNICEF Ukraine

Кобевко зробила щеплення 26 лютого і закликала українців дбати про своє здоров’я та вакцинуватися. Адже Чернівці, як і вся Буковина, останній місяць перебувають у «червоній» зоні через складну ситуацію із поширенням коронавірусу.

До слова, тиждень тому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що мінімальна зарплата лікарів в Україні буде починатися від 23 тисяч гривень на місяць.