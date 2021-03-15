  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кінець коронавірусу в Чернівцях? Інфекціоністка повідомила про зникнення «ковідних» доплат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ольга Кобевко працює&nbsp;в Чернівецькій обласній лікарні - Кінець коронавірусу в Чернівцях? Інфекціоністка повідомила про зникнення «ковідних» доплат
    Ольга Кобевко працює в Чернівецькій обласній лікарні
    Фото Ольги Кобевко/Фейсбук

    Лікарка показала свою зарплату за лютий – це трохи більше 2 тисяч гривень

    Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко повідомила, що медикам, які працюють в Чернівецькій обласній лікарні, перестали виплачувати «коронавірусні» надбавки до зарплат. Вона розмістила у соцмережі фото, на якому в телефонному додатку видно, що надходження на зарплатну карту складають лише 2472 гривні 76 копійок.

    «Медикам червоної зони в обласній лікарні не виплачувати зарплатні?». – питає вона.

    Додамо, що Ольга Кобевко одна із перших медиків в Україні отримала щеплення від коронавірусу індійською вакциною CoviShield.

    Ольга Кобевко вакцинувалася 26 лютого. Фото: UNICEF Ukraine
    Ольга Кобевко вакцинувалася 26 лютого. Фото: UNICEF Ukraine

    Кобевко зробила щеплення 26 лютого і закликала українців дбати про своє здоров’я та вакцинуватися. Адже Чернівці, як і вся Буковина, останній місяць перебувають у «червоній» зоні через складну ситуацію із поширенням коронавірусу.

    До слова, тиждень тому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що мінімальна зарплата лікарів в Україні буде починатися від 23 тисяч гривень на місяць.

    Теги: зарплата лікар Чернівці Максим Степанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies