Степанов пообіцяв мінімальну зарплату для лікарів від 23 тис. грн

Максим Степанов: медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція

За словами глави МОЗ, медики підтримують вакцинацію і є справжніми героями

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв досягути, щоб мінімальна зарплата лікарів в Україні починалась від 23 тисяч гривень на місяць.

Про це він написав у Facebook, назвавши це своєю «принциповою позицією».

Міністр додав, що рік тому потужності українських лабораторних центрів ледь сягали 200 тестувань на добу, то сьогодні – 80 тисяч. За його словами, медики підтримують вакцинацію і є справжніми героями.

«Медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого - 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього», – заявив Степанов.

Напередодні глава МОЗ заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Нагадаємо, 4 березня українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі.

До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.