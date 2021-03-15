Оперативні дані МОЗ: за добу виявлено майже 7 тис. нових хворих на коронавірус

У неділю від ускладнень хвороби померли 130 осіб

За минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19.

Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема, методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1467548 осіб;

одужало – 1226007 осіб;

летальних випадків – 28433;

проведено ПЛР-тестувань – 7377404.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 313 випадків;

Вінницька область – 426 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 439 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 778 випадків;

Закарпатська – 333 випадки;

Запорізька область – 61 випадок;

Івано-Франківська область – 330 випадків;

Київська область – 464 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська – 19 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 310 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 165 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 197 випадків;

Тернопільська область – 274 випадки;

Харківська область – 373 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 329 випадків;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 396 випадків;

Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Було госпіталізовано з коронавірусом 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнтів, одужало 2743 особи.

Станом на 14 березня у дев’яти регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через Covid-19, до списку за добу знову потрапила Тернопільська область, яка уже кілька днів «балансує», то входячи, то залишаючи цей перелік. При цьому «помаранчевих» зон за рівнем поширення коронавірусу побільшало – додалася Чернігівщина.

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