У «червоних зонах» вже кiлька днiв знижується число шпиталiзацiй – аналiтик

У «червоних зонах» вже кiлька днiв знижується число шпиталiзацiй

У більшості областей продовжилося зростання числа шпиталізацій

У «червоних зонах» вже декiлька днiв знижується число шпиталiзацiй.

Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

Істребін зазначив, що у більшості областей продовжилося зростання числа шпиталізацій.

«Впродовж минулої доби зайняли ще 48 реанімацій та 28 ШВЛ по Україні. У більшості областей продовжилося зростання, не дивлячись на те що перед вихідними завжди найвищі виписки. Харків, Львів, Київ, Одеса, все продовжує перти», – повідомив аналітик.

За його словами, у «червоних зонах» вже 3-5 днів йде зниження госпіталізацій, крім Житомирської області.

«Намалював велику таблицю. Усереднена динаміка заповнення ліжкомісць в добу на 1 млн населення. Найвищі темпи в Миколаївській, Хмельницькій та м.Києві», – підкреслив Істребін.

За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid–19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid–19 в Україні.

Прем’єр–міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.

9 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

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