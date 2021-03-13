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    У «червоних зонах» вже кiлька днiв знижується число шпиталiзацiй – аналiтик

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    У &laquo;червоних зонах&raquo; вже кiлька днiв знижується число шпиталiзацiй - У «червоних зонах» вже кiлька днiв знижується число шпиталiзацiй – аналiтик
    У «червоних зонах» вже кiлька днiв знижується число шпиталiзацiй

    У більшості областей продовжилося зростання числа шпиталізацій

    У «червоних зонах» вже декiлька днiв знижується число шпиталiзацiй.

    Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

    Істребін зазначив, що у більшості областей продовжилося зростання числа шпиталізацій.

    «Впродовж минулої доби зайняли ще 48 реанімацій та 28 ШВЛ по Україні. У більшості областей продовжилося зростання, не дивлячись на те що перед вихідними завжди найвищі виписки. Харків, Львів, Київ, Одеса, все продовжує перти», – повідомив аналітик.

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    За його словами, у «червоних зонах» вже 3-5 днів йде зниження госпіталізацій, крім Житомирської області.

    «Намалював велику таблицю. Усереднена динаміка заповнення ліжкомісць в добу на 1 млн населення. Найвищі темпи в Миколаївській, Хмельницькій та м.Києві», – підкреслив Істребін.

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    За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid–19.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid–19 в Україні.

    Прем’єр–міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.

    9 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

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    Теги: Київ українці Максим Степанов
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