«Конечно, Вася». Російському співаку заборонили в'їзд до України



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Валерій Сюткін раніше хвалив президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму

Спецслужба заборонила в'їзд Валерію Сюткіну за його висловлювання про «доцільність» анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському співаку Валерію Сюткіну. Про це сказано в повідомленні пресцентру СБУ.

Зазначається, що спецслужба заборонила в'їзд російському співаку за його висловлювання про «доцільність» анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ.

Зазначено, що СБУ ухвалює рішення про заборону в'їзду в разі наявності інформації про дії іноземця, які несуть загрозу національній безпеці України.

Крім СБУ заборонити в'їзд в Україну іноземцям також можуть інші держоргани, зокрема Державна прикордонна служба.

У разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема адміністративного кордону з Кримом, питання розглядається Держприкордонслужбою.

За наявності інформації про закордонні артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти України, СБУ передає її до Держприкордонслужби.

Нагадаємо, Сюткін, який раніше хвалив президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму, планує виступити з концертом у київському палаці мистецтв «Україна». Згідно з афішею палацу, концерт запланований на 27 квітня.

Як повідомлялось, раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі «Воровайки».