Автору пісень «Підпільний Кіндрат» та «Піду втоплюся» виповнилося 60 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Миколайчук, який на піку слави зник з ефірів та концертних майданчиків, відсвяткував 60-річчя

Андрій Миколайчук став популярним після участі у фестивалі «Червона рута» 1989 року

Український співак, композитор і аранжувальник Андрій Миколайчук, який на піку слави зник з ефірів та концертних майданчиків, відсвяткував 60-річчя.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці програми «Територія А».

«Без цього артиста важко собі уявити кінець 80-тих і 90-ті. Його іронічні пісні співала уся країна. «Підпільний Кіндрат», «Піду втоплюся». Але країна дуже швидко забуває своїх героїв. Лисого і босого Андрія Миколайчука не побачиш в українському ефірі. 6 грудня артисту виповнилося 60 років. @terytoriyaa вітає Андрія! Натхнення! Нових пісень! Любові! Многії літа! Друзі! Ну-мо всі вітати!!!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Андрій Миколайчук народився в Умані в сім'ї вчителів фізики. Закінчив музичне училище і музично-педагогічний інститут. Вісім років працював музичним вихователем у дитячому садку.

Став популярним після участі у фестивалі «Червона рута» 1989 року. Із піснями «Піду втоплюся» та «Підпільник Кіндрат» став лауреатом другої премії у жанрі попмузики і здобув приз глядацьких симпатій.

Виступав із концертами в містах України.

На початку 2000-х років музикант вирішив завершити гастрольну діяльність.