Китай позбавили ліцензії на трансляцію «Євробачення» через цензуру ЛГБТ

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Під час трансляції китайський мовник розмив зображення прапору ЛГБТ та взагалі не показав виступу албанського виконавця

Європейська мовна спілка відкликає ліцензію на транслювання пісенного конкурсу «Євробачення» у китайський телеканалу «MangoTV» через цензурування зображеннь прапору ЛГБТ та татуювань під час трансляції концерту.

Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що під час трансляції китайський мовник розмив зображення прапору ЛГБТ та взагалі не показав виступу албанського виконавця Євгента Бушепа. Ймовірно через татуювання співака та його музикантів.

Також телеканал не транслював виступ ірландця Райна О’Шонессі, під час якого двоє акторів зображували романтичні стосунки.

У Європейській мовній спілці заявили, що такі дії суперечать «святкуванню різноманітності через музику» і тому китайський телеканал не зможе показати наступні частини пісенного конкурсу.

Як повідомлялося, 10 травня в Лісабоні визначилася друга десятка фіналістів «Євробачення-2018». Серед тріумфаторів другого півфіналу - і представник від України Melovin.

Фінал «Євробачення» онлайн можна буде дивитися на сайті «Главком» 12 травня о 22:00.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Як відомо, російська співачка Юлія Самойлова, яку в 2017 році не було допущено до участі в конкурсі в Києві через візити до окупованого Криму, у фінал конкурсу не пройшла.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)