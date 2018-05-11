Melovin відкриє гранд-фінал Євробачення

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Всього виступлять 26 виконавців

Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 у суботу, 12 травня.

Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Другим виступить представник Іспанії, третім - Словенії.

Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, з яких по 10 були відібрані у півфіналах 8 та 10 травня.

Ще шість країн потрапили до фіналу автоматично, це засновники конкурсу - «Велика п’ятірка» - Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, а також минулорічний переможець - Португалія.

Завершуватиме змагальну частину фіналу італійський дует у складі Ермала Мети та Фабріціо Моро.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Як відомо, російська співачка Юлія Самойлова, яку в 2017 році не було допущено до участі в конкурсі в Києві через візити до окупованого Криму, у фінал конкурсу не пройшла.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Джерело: Радіо Свобода