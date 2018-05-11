Melovin відкриє гранд-фінал Євробачення
- Сьогодні, 09:45
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Всього виступлять 26 виконавців
Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 у суботу, 12 травня.
Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.
Другим виступить представник Іспанії, третім - Словенії.
Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, з яких по 10 були відібрані у півфіналах 8 та 10 травня.
Ще шість країн потрапили до фіналу автоматично, це засновники конкурсу - «Велика п’ятірка» - Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, а також минулорічний переможець - Португалія.
Завершуватиме змагальну частину фіналу італійський дует у складі Ермала Мети та Фабріціо Моро.
Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.
В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.
Як відомо, російська співачка Юлія Самойлова, яку в 2017 році не було допущено до участі в конкурсі в Києві через візити до окупованого Криму, у фінал конкурсу не пройшла.
Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)
Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)
Джерело: Радіо Свобода