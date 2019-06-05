Китай попередив своїх громадян про ризики подорожей до США



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Уряд Китаю попередив своїх громадян про ризики подорожей до США на тлі торговельної війни між країнами

Уряд Китаю попередив своїх громадян про ризики подорожей до США на тлі торговельної війни між країнами.

Відповідні заяви оприлюднили Міністерство закордонних справ та міністерство туризму і культури КНР, повідомляє DW.

МЗС вказало на додаткові ускладнення, які створюють останнім часом при в'їзді китайським громадянам правоохоронні органи США. Зокрема, можуть мати місце додаткові інтерв'ю на кордоні.

А китайське міністерство туризму і культури вказало на велику кількість убивств, пограбувань та крадіжок у Сполучених Штатах. Тож мандрівників закликають бути обізнаними щодо власної безпеки та вжити відповідних превентивних заходів.

Застереження будуть чинними до 31 грудня.

Нагадаємо, напередодні влада КНР застерегла своїх громадян щодо ризиків, які можуть виникнути під час навчання в американських університетах. У міносвіти Китаю попередили, що громадянам КНР треба бути готовими до труднощів, які можуть виникнути при одержанні американських віз.

За даними Національного бюро подорожей і туризму США, у 2018 році кількість китайських туристів, які прибули до Сполучених Штатів, порівняно з попереднім роком скоротилася на 5,7 відсотка до близько 2,9 мільйона осіб. Це - вперше з 2003 року, коли зафіксовано скорочення потоку туристів з Китаю до США.

Уряд Китаю застерігав своїх громадян щодо подорожей до США і минулого літа, вказуючи на часті випадки стрілянини, пограбувань, а також на високі витрати на медичне обслуговування. У відповідь США застерегли своїй громадян щодо поїздок до Китаю.