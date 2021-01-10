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    Кияни вийшли на ланцюг солідарності з Білоруссю (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">&laquo;Ланцюг солідарності&raquo; утворили на столичному майдані Незалежності</p> - Кияни вийшли на ланцюг солідарності з Білоруссю (фото)

    «Ланцюг солідарності» утворили на столичному майдані Незалежності

    Фото: «Укрінформ»

    В акціях на підтримку білоруських мітингарів взяло участь півсотні киян

    Сьогодні біля пів сотні людей з білоруськими національними біло-червоно-білими прапорами та плакатами вишикувалися вздовж вулиці Хрещатик з боку Головпоштамту. Як , рохповів «Укрінформу» один з учасників акції, громадянин Білорусі Юрій Щучко, щонеділі в Києві проходять подібні акції солідарності, коли учасники маршем до посольства Республіки Білорусь в Україні на вул. Коцюбинського. Зважаючи на посилення українською владою карантинних обмежень, сьогодні вирішили влаштувати саме «ланцюг солідарності».

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    Кияни вийшли на ланцюг солідарності з Білоруссю (фото)
    Кияни вийшли на ланцюг солідарності з Білоруссю (фото)
    Кияни вийшли на ланцюг солідарності з Білоруссю (фото)

    Активіст підкреслив, що такі акції проводяться, щоб «висловити свою солідарність з тими людьми, які лишилися на території Білорусі й досі борються з режимом Олександра Лукашенка».

    Сам Щучко розповів, що влітку брав участь у протестах у Білорусі, але був затриманий. За його словами, проти нього порушили кілька адміністративних і кримінальних справ, тому в кінці серпня приїхав до України й наразі мешкає тут.

    Як відомо, в Мінську та інших містах Білорусі 10 січня проходять локальні недільні акції протесту.

    Подібні маніфестації почалися з серпня 2020 року, коли люди не погодилися з фальсифікацією результатів президентських виборів на користь Олександра Лукашенка. Євросоюз та Україна заявили, що не визнають його легітимність.

    Раніше керівник Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив українців у перевезенні «тонн зброї» для білоруських опозиціонерів.

    Сьогодні в інтервʼю російському телебаченню Лукашенко висловив думку, що президент Володимир Зеленський має зробити «перший крок» для нормалізації відносин між країнами.

    Теги: Білорусь Київ Олександр Лукашенко Володимир Зеленський кияни Хрещатик
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