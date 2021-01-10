Лукашенко назвав умови відновлення діалогу з Зеленським

Білоруський диктатор чекає від українського президента «кроку назустріч»

У своєму інтервʼю програмі «Дійові особи», що вийшло сьогодні на пропагандистському телеканалі «Росія-1», глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко назвав умови, на яких згоден поновити діалог з керівництвом України.

«Вони заявили [про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі], але стосунки у нас хороші, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них – ще краще», – цитує «Цензор» слова Лукашенко.

Він додав, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися. «Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками», – стверджує Лукашенко.

При цьому він визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені. «Заклякли поки на цьому етапі, ми не маємо контактів ніяких, крім посольств», – сказав білоруський глава держави.

У той же час Лукашенко стверджує, що готовий відновити контакти із Зеленським. «Я б косо на нього не дивився, – сказав він. – поблажливо, косо, з презирством – ніколи. Молода людина, молодий президент. Людина, яка може навчитися, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина», - зазначив він.

Також Лукашенко висловив думку, що ініціативу для відновлення відносин повинна проявити українська сторона, а в разі зустрічі з Зеленським він би відповів на питання, які той би міг поставити йому: «Я би відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язався».

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Раніше в цьому ж інтервʼю білоруський лідер, відповідаючи на питання журналістів, назвав президента РФ Володимира Путіна своїм найкращим другом, зазначивши, що інших друзів у нього немає.

Перед цим Лукашенко заявив, що «терористи» ввозять з України «тонни зброї» для білоруської опозиції. В українському МЗС ці звинувачення відкидають.