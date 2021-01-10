Лукашенко назвав умови відновлення діалогу з Зеленським
Лукашенко вважає, що Зеленський ще «може навчитися»
Білоруський диктатор чекає від українського президента «кроку назустріч»
У своєму інтервʼю програмі «Дійові особи», що вийшло сьогодні на пропагандистському телеканалі «Росія-1», глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко назвав умови, на яких згоден поновити діалог з керівництвом України.
«Вони заявили [про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі], але стосунки у нас хороші, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них – ще краще», – цитує «Цензор» слова Лукашенко.
Він додав, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися. «Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками», – стверджує Лукашенко.
При цьому він визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені. «Заклякли поки на цьому етапі, ми не маємо контактів ніяких, крім посольств», – сказав білоруський глава держави.
У той же час Лукашенко стверджує, що готовий відновити контакти із Зеленським. «Я б косо на нього не дивився, – сказав він. – поблажливо, косо, з презирством – ніколи. Молода людина, молодий президент. Людина, яка може навчитися, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина», - зазначив він.
Також Лукашенко висловив думку, що ініціативу для відновлення відносин повинна проявити українська сторона, а в разі зустрічі з Зеленським він би відповів на питання, які той би міг поставити йому: «Я би відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язався».
Раніше в цьому ж інтервʼю білоруський лідер, відповідаючи на питання журналістів, назвав президента РФ Володимира Путіна своїм найкращим другом, зазначивши, що інших друзів у нього немає.
Перед цим Лукашенко заявив, що «терористи» ввозять з України «тонни зброї» для білоруської опозиції. В українському МЗС ці звинувачення відкидають.
Читайте також: