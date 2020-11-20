«Рома, ти герой!» У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом – відео

Генеральна прокуратура Білорусі досі не відкрила кримінального провадження через вбивство Романа Бондаренка

20 листопада у Мінську поховали 31-річного Романа Бондаренка, викраденого невідомими у балаклавах у розпал протестів у Мінську. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Прощання відбулося у церкві Воскресіння Христового на півночі столиці Білорусі.

Фото: Радіо Свобода

До церкви прийшли тисячі людей, вони заповнивши всю площу біля споруди, а також вулиці вздовж неї. Люди вигукували: «Хай живе Білорусь!», «Рома, ти герой!», «Не забудемо, ми не пробачимо!».





Правоохоронців у формі під час церемонії поховання помічено не було. Розгляд цієї справи вже почала Генеральна прокуратура Білорусі, але кримінального провадження досі не відкрито.

Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року. Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.



