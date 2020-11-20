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    «Рома, ти герой!» У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом – відео

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    Прощання відбулося у церкві на півночі Мінську&nbsp; - «Рома, ти герой!» У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом – відео
    Прощання відбулося у церкві на півночі Мінську 
    Фото: Радіо Свобода

    Генеральна прокуратура Білорусі досі не відкрила кримінального провадження через вбивство Романа Бондаренка

    20 листопада у Мінську поховали 31-річного Романа Бондаренка, викраденого невідомими у балаклавах у розпал протестів у Мінську. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Прощання відбулося у церкві Воскресіння Христового на півночі столиці Білорусі. 

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    Фото: Радіо Свобода

    До церкви прийшли тисячі людей, вони заповнивши всю площу біля споруди, а також вулиці вздовж неї. Люди вигукували: «Хай живе Білорусь!», «Рома, ти герой!», «Не забудемо, ми не пробачимо!». 


    Правоохоронців у формі під час церемонії поховання помічено не було. Розгляд цієї справи вже почала Генеральна прокуратура Білорусі, але кримінального провадження досі не відкрито.  

    Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року.  Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.


    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко
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