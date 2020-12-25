Лукашенко розповів про затримання «терористів», які везли тонни зброї через Україну

Білоруські спецслужби затримали «терористичну групу» Миколи Автуховича

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи терористів. Він розповів, що ці «терористи» нібито везли тонни зброї через територію України.

Про це повідомляє білоруське видання Белта.

Як розповів Лукашенко, білоруські спецслужби затримали «терористичну групу» Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі.

«Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Зараз ми їх всі канали розкрили. Вони везли тонами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію», - сказав Лукашенко.

Зазначимо, Микола Автухович є відомою особою в Білорусі. На початку 2000-х років він балотувався до білоруського парламенту. Соціологи тоді навіть прогнозували його перемогу.

Потім його звинуватили у несплаті податків, а пізніше у підготовці замаху на заступника міністра з питань податків та голову Гродненського облвиконкому. У в'язниці він відсидів понад 5 років, а вийшовши на свободу у 2014 році пішов у підпілля.

Нещодавно МВС Білорусі створив базу учасників протестів у країні. У базі вказані стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

Співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

До слова, нещодавно Росія схвалила надання Білорусі $1 млрд кредиту. А напередодні Росія і Білорусь домовилися про ціну на газ. При цьому ціна за газ не розголошується.