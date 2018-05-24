Кияни зустрічають «Реал Мадрид» біля готелю в центрі Києва

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Фото: Главком

Територія готелю оточена правоохоронцями

Іспанський футбольний клуб «Реал Мадрид» прибув до готелю в центрі Києва, щоб взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня.

Сотні вболівальників зустрічають футболістів біля готелю.

Територія готелю оточена правоохоронцями.

Зазначимо, що іспанці на період перебування у Києві поселяться в готелі «Опера».

Як відомо, вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський».

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.

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