Кличко хоче взяти на поруки Садового



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Мер Києва Віталій Кличко прийшов на судове засідання, де обирається запобіжний захід для мера Львова Андрія Садового

Віталій Кличко подав клопотання до суду про взяття на поруки мера Львова

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.

Кличко прийшов на судове засідання, повідомляє пресслужба столичного голови.

«Розуміючи те, що Андрій Іванович є публічною особою. І те, що він готовий до співпраці зі слідством, ні в якому разі переховуватися не буде, прохання розглянути моє клопотання про взяття на поруки Андрія Садового до закінчення слідства», - сказав Кличко під час судового засідання.

За його словами, Садовий зарекомендував себе як професіонал і принципова людина, яка відстоює інтереси місцевого самоврядування.

Окремо мер столиці зазначив, що подібні справи дають негативні сигнали міжнародним інвесторам і шкодять іміджеві країни.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд у Києві обирає запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.