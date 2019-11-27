Кличко хоче взяти на поруки Садового
Віталій Кличко подав клопотання до суду про взяття на поруки мера Львова
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.
Кличко прийшов на судове засідання, повідомляє пресслужба столичного голови.
«Розуміючи те, що Андрій Іванович є публічною особою. І те, що він готовий до співпраці зі слідством, ні в якому разі переховуватися не буде, прохання розглянути моє клопотання про взяття на поруки Андрія Садового до закінчення слідства», - сказав Кличко під час судового засідання.
За його словами, Садовий зарекомендував себе як професіонал і принципова людина, яка відстоює інтереси місцевого самоврядування.
Окремо мер столиці зазначив, що подібні справи дають негативні сигнали міжнародним інвесторам і шкодять іміджеві країни.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд у Києві обирає запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому.
Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.
Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.