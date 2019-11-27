Закликав обміняти Медведчука на полонених: на Садового завели нову справу



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Андрій Садовий визнав, що у грудні 2018 року пропонував обміняти Медведчука на українських військовополонених Фото: Главком

Суд зобов'язав Генпрокуратуру порушити справу проти мера Львова

У партії «Опозиційна платформа — За життя» заявили, що Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру порушити справу щодо міського голови Львова Андрія Садового через його заклик обміняти лідера партії Віктора Медведчука на полонених.

Про це повідомила пресслужба партії «Опозиційна платформа — За життя».

«Йдеться про протиправні дії міського голови Львова Андрія Садового, який 4 грудня 2018 року розмістив на своєму YouTube-каналі відеоролик з закликом підготувати та здійснити злочин щодо Віктора Медведчука», — зазначили у партії.

У ньому Садовий запропонував обміняти Медведчука на полонених моряків та інших політичних в'язнів в Росії.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив у Facebook, що проти нього порушена справа. Підозру йому вручили 21 листопада.

«Я дійсно пропонував обміняти Медведчука на наших військовополонених. В принципі моя пропозиція актуальна досі — багато наших заручників залишаються в російських тюрмах», — написав він.

Як повідомлялось, Садовий також підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем.

27 листопада о 12:15 Вищий антикорупційний суд буде розглядати справу про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому.

Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.

Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.