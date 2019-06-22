Кличко про невдале об’єднання з Саакашвілі: Міхо забагато читає фейсбук



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Мер Києва Віталій Кличко є головою Асоціації міст України Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Мер Києва також підтвердив факт переговорів про спільний похід на вибори з Тимошенко

Столичний мер Віталій Клично в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» прокоментував зірвані плани про об’єднання «Удару» з партією Михайла Саакашвілі «Рух нових сил».

Зазначимо, що на початку червня Кличко запропонував Саакашвілі очолити «Удар» на вибори до Ради, але Міхо у не дуже коректній формі, як для потенційних партнерів, відмовився від цього.

«Я щиро запропонував плече, ми ж знаємо один одного вже тривалий час, і я бачив проблеми, які є з реєстрацією його партії. Міхеїл, на мою думку, занадто багато читає фейсбук, і це було, на диво, вирішальним в прийнятті ним такого рішення», - розказав Кличко.

Відповідаючи на питання, чи вірить він у перспективи «Руху нових сил» Саакашвілі, яку він зараз реанімує, Кличко відповів, що «бажає йому успіху».

Щодо пропозиції для Юлії Тимошенко піти разом, і щоб частину «Удару» у спільному списку очолив його брат Володимир, Віталій Кличко підтвердив такі розмови і жартівливо заявив, що «якби брат очолив «Батьківщину», у Юлії Тимошенко, мабуть, виникли б питання».

Він додав, що його брат Володимир не розглядав варіанту очолити «Удар» в альянсі з Тимошенко. «У нього планів брати участь у цих дострокових виборах не було», - уточнив він і додав, що Володимир Кличко на мажоритарку також не піде.

Кличко також розповів, чи кликали його до «партії мерів» (Кернеса-Труханова).

«Ні, такої пропозиції не було», - зазначив він.

«Я є головою Асоціації міст України, яка опікується ключовими питаннями розвитку місцевого самоврядування, представляє інтереси майже 780 громад – від великих міст, до селищ і сіл. Асоціація відстоює права і потреби самоврядування перед урядом, парламентом, іншими органами державної влади. Ми розуміємо: об'єднавши наші зусилля, можемо вирішити ці питання набагато швидше і ефективніше. Вирішувати ж політичні питання – це зовсім інша справа. Кожен мер ухвалює сам для себе рішення, яка політична сила йому ближче і яку з них він хоче представляти. А взагалі ж, я зараз не про персоналії, сама ідея партії мерів - непогана. Як формат об’єднання сили місцевого самоврядування», - резюмував Кличко.

Як повідомлялось, партія «Удар», яка не буде брати участь в парламентських виборах по списку, виставить лише 15 кандидатів по мажоритарних округах. Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради. Він також пообіцяв, що партія має намір провести оновлення.