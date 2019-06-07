Кличко відреагував на відмову Саакашвілі очолити партію



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Кличко пропонував Саакашвілі стати головою партії

Мер Києва та лідер партії «Удар» прокоментував інформацію про відмову Михайла Саакашвілі стати головою його партії, зазначивши, що політичних планів не міняє.

Про це він написав у Facebook.

«Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі в ФБ – різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них. Є слова, а є вчинки. Я, політично – планів не змінюю», – написав Кличко.

Як повідомлялося, 4 червня ввечері Кличко у відеозверненні у Facebook заявив, що партія «Удар Віталія Кличка» збирається брати участь у дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля політичній команді Саакашвілі. Кличко запропонував Саакашвілі стати головою партії «Удар». «Пропоную нашим партнерам йти разом. Я залишаюся лідером партії «Удар». А Саакашвілі пропоную стати головою партії», – сказав він.

7 червня з’явилася інформація, що ихайло Саакашвілі, ймовірно, відмовиться від пропозиції міського голови Києва Віталія Кличка стати головою партії «Удар».

Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.