Кличко розповів, про що говорив з президентом Зеленським на першій зустрічі



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Київський міський голова Віталій Кличко Фото: facebook.com / merkieva

Столичний голова каже, що розповів Зеленському, чого кияни очікують від нового президента

Мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, що після інавгурації зустрічався з новим президентом Володимиром Зеленським.

Кличко зазначив, що вони говорили про Київ, і зокрема про неправильний розподіл коштів між міським та державним бюджетами.

«Я привітав його з результатом на президентських виборах, коротко розповів про те, чого кияни очікують від президента, які зміни мають відбутися, які виклики перед нами стоять. Ну і також не забув сказати про ті досягнення, яким кияни радіють. Я підкреслив, і це не є таємницею: щодо Києва існує велика дискримінація відносно розподілу бюджетних коштів – у нас 60% з податку на доходи фізичних осіб забирає центральний бюджет, в той час як у інших міст - 40%», - розповів міський голова.

Кличко додав, що наголосив на цих викликах, і вони з президентом домовились вже в подальшому поступово вирішувати питання, які є ключовими і для України, і для столиці. «Тому що Київ - це серце країни, зі столиці починаються зміни», - зазначив мер столиці.

Відповідаючи на питання, чи не втратив він контакт із Зеленським зараз, Кличко розповів, що у нього прямий контакт з президентом. «Я бачу, що президент розуміє: очолювати державу – це дуже великий виклик, і ти вже сам собі не належиш», - зазначив він.

Кличко також розповів, що Зеленський поставив йому задачі - «щоб місто не втрачало динаміки розвитку».

«Але я також акцент зробив, що зміни в столиці залежать, зокрема, і від ефективної співпраці та підтримки різними гілками влади – Адміністрацією президента, Кабінетом міністрів, парламентом...», - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Зеленський склав присягу і став шостим президентом.