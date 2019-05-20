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    Володимир Кличко побажав Зеленському удачі

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    <div class="alt"><span>20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського</span></div> <div class="copy"></div> - Володимир Кличко побажав Зеленському удачі
    20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського
    Фото: Прес-служба президента України

    «Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед», - зазначив Володимир Кличко

    Легенда світового боксу, екс-чемпіон світу Володимир Кличко побажав новообраному президенту Володимиру Зеленському удачі в управлінні державою.

    Про це Кличко написав в Twitter.

    «Відбулася інавгурація нового президента України Володимира Зеленського. Бажаю вам удачі в управлінні нашою державою та в гідному представленні її. Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед. І ви повинні робити тільки те, що є найкращим для українського народу, показуючи приклад успішних змін», - відзначив Володимир Кличко.

    Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. 

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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