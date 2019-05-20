Володимир Кличко побажав Зеленському удачі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського Фото: Прес-служба президента України

«Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед», - зазначив Володимир Кличко

Легенда світового боксу, екс-чемпіон світу Володимир Кличко побажав новообраному президенту Володимиру Зеленському удачі в управлінні державою.

Про це Кличко написав в Twitter.

«Відбулася інавгурація нового президента України Володимира Зеленського. Бажаю вам удачі в управлінні нашою державою та в гідному представленні її. Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед. І ви повинні робити тільки те, що є найкращим для українського народу, показуючи приклад успішних змін», - відзначив Володимир Кличко.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

Читайте також: