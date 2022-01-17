Клімкін пояснив, чому нова глава МЗС Німеччини летить до Києва

«Без масивної ескалації складно очікувати на зміну позиції Берліна щодо «Північного потоку-2»

Ексміністр закордонних справ України, експосол України в Німеччині (2012-2015) Павло Клімкін, один із співзасновників Центру національної стійкості та розвитку в коментарі «Главкому» визнав, що не має ніяких особливих очікувань від візиту глави німецької дипломатії.

«Бербок намагатиметься зрозуміти, що відбувається навколо України і почути це від Києва та Москви. Своєрідна «розвідка боєм». Берлін може запропонувати нові зустрічі нормандського формату плюс інвестиції, зокрема, «зелені». Німці можуть гарантувати також транзит через Україну. На щось інше важко розраховувати», – пояснив Клімкін.

Окремо ексміністр зупинився на ролі нинішнього канцлера Німеччини, з яким він познайомився будучи послом, а Шольц на той час був прем’єром Гамбургу.

«З одного боку, у канцлера Шольца є шанс подивитися на політику щодо України з нового ракурсу, враховуючи, але не копіюючи спадщину Меркель. З іншого боку, він обмежений необхідністю підтримання діалогу з Росією, як політичного, так і бізнесового. Меркель хотіла вести дискусії з Путіним напряму, без США, Шольц навряд чи на це піде, щонайменше наразі. Вплив Зелених на зовнішню політику буде значним, але не визначальнимвплив Зелених на зовнішню політику буде значним, але не визначальним», – розповів Клімкін.

За його словами, без масивної ескалації складно очікувати на зміну позиції Берліна щодо «Північного потоку-2».

«Ставлення до перспективи членства в ЄС також найближчим часом не зміниться. Важливо сконцентруватися на генерації хвилі німецьких інвестицій в Україну. Тільки коли німецькому бізнесу буде що втрачати в Україні, він лобіюватиме нашу європейську перспективу. Інших, суто політичних шляхів тут немає», – резюмував ексміністр.

Нагадаємо, у той само час, як в Україну після закордонного відрядження має повернутися експрезидент Петро Порошенко, до Києва прибуває й літак міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Цікаво, що уже наступного дня Бербок відбуде до Москви, де планує провести переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це перший візит до Києва політикині на цій посаді, хоча у цьому є і певний символізм: вояж якраз припадає на 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

У Києві Бербок проведе переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, німецькими представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також уповноваженим ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннуненом. Окрім того очільниця МЗС ФРН проведе переговори щодо водневої стратегії.