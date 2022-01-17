Порошенко пройшов контроль в аеропорту Варшави (фото)

Порошенко разом з дружиною пройшов контроль в аеропорту Варшави

«Настрій фантастичний, додому їдемо»

П’ятий президент України Петро Порошенко пройшов контроль в аеропорту Варшави. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Порошенка супроводжують депутати від партії «Європейська солідарність» Ірина Фріз, Ростислав Павленко, Вікторія Сюмар, Михайло Забродський, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Артур Герасимов.

Разом з Петром Порошенком і його дружина Марина.

На літаку з Порошенком також летять більше двох десятків представників ЗМІ.

Нагадаємо, уранці 17 січня Порошенко прилітає рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту Жуляни. Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir має вилетіти з варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (це 7:40 за Києвом) і приземлитися в столиці України о 9:10.

За словами Порошенка, він не виключає, що влада України, знаючи, що його зустрічатимуть у Жулянах його прихильники, розпорядиться посадити літак в іншому аеропорту.

Раніше Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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