Клімкін пояснив, чому Путін заявив про «розгул неонацизму» в Україні



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На думку Клімкіна, інтерв’ю Путіна італійській Corriere della Sera «серйозно редагували та доточували»

«Я багато разів казав, що спроби втручання Росії в наш виборчий процес будуть потужнішими напередодні парламентських та місцевих виборів», - зазначив міністр Павло Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія напередодні парламентських виборів в Україні робить потужні спроби втручання у виборчий процес.

Про це він написав 4 липня у Facebook.

«Я багато разів казав, що спроби втручання Росії в наш виборчий процес будуть потужнішими напередодні парламентських та місцевих виборів, а не президентських. Чи у когось є сумнів, що означає прагнення Російської Федерації скликати Раду Безпеки ООН щодо нашого закону про мову буквально за кілька днів до виборів? Або ж тільки-но оприлюднене рішення щодо збільшення масштабів роздачі російських паспортів у нас, в Україні?» - зазначив Клімкін.

Також він звернув увагу українців на інтерв’ю Путіна італійській Corriere della Sera.

«Судячи зі стилю, інтерв’ю серйозно редагували та доточували. Говорячи про Україну, серед наших начебто викликів Путін згадує міжконфесійні відносини і, як він висловлюється, «розгул неонацизму». Чекаємо спроб обговорення цих питань на міжнародних майданчиках або ж «тематичних» провокацій. А, скоріше за все, й того, й іншого», - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю Corriere della Sera назвав умови «конструктивних переговорів« з президентом України Володимиром Зеленським.