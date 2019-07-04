Путін назвав умови для діалогу з Зеленським



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Президент РФ зажадав від Зеленського «виконання передвиборних обіцянок»

Президент Росії Володимир Путін назвав умови «конструктивних переговорів« з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це сказав Путін в інтерв'ю Corriere della Sera.

Путін нагадав, що в ході передвиборної кампанії Зеленський обіцяв «встановити прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі і припинити називати їх сепаратистами».

Він додав, що українці чекають від нового президента конкретних дій і змін на краще.

Нагадаємо, раніше Зеленський в прямому ефірі попросив російського лідера повернути додому українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Путін заявив, що питання щодо звільнення українських моряків, захоплених в листопаді минулого року, вирішиться «спокійно, в робочому режимі».