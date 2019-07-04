  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін назвав умови для діалогу з Зеленським

    • Розсилка
    Путін назвав умови для діалогу з Зеленським

    Президент РФ зажадав від Зеленського «виконання передвиборних обіцянок»

    Президент Росії Володимир Путін назвав умови «конструктивних переговорів« з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це сказав Путін в інтерв'ю Corriere della Sera.

    Путін нагадав, що в ході передвиборної кампанії Зеленський обіцяв «встановити прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі і припинити називати їх сепаратистами».

    Він додав, що українці чекають від нового президента конкретних дій і змін на краще.

    Нагадаємо, раніше Зеленський в прямому ефірі попросив російського лідера повернути додому українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

    Путін заявив, що питання щодо звільнення українських моряків, захоплених в листопаді минулого року, вирішиться «спокійно, в робочому режимі». 

    Путін Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ