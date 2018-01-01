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    Клімкін прокоментував заяву Пєскова про «таємні зустрічі» Порошенка з Путіним

    Голова МЗС розповів, що зустрічі двох президентів зараз відбуваються тільки на міжнародних форумах та засіданнях
    Заява речника президента РФ Дмитра Пєскова про таємні зустрічі Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком – це не обмовка, а свідома провокація. [READ_MORE] Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на прес-конференції 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів. «Я не знаю про жодну непублічну
    • Сьогодні, 17:35
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    Голова МЗС розповів, що зустрічі двох президентів зараз відбуваються тільки на міжнародних форумах та засіданнях

    Заява речника президента РФ Дмитра Пєскова про таємні зустрічі Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком – це не обмовка, а свідома провокація.

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    Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на прес-конференції 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів.

    «Я не знаю про жодну непублічну зустріч (Порошенка з Путіним – ред.). Я не розумію, яким чином вони в принципі можуть відбуватися. Я вважаю, що це з боку пана Пєскова не обмовка, а дуже свідома провокація», - сказав він.

    Голова МЗС розповів, що зустрічі двох президентів зараз відбуваються тільки на міжнародних форумах та засіданнях, зокрема в нормандському форматі.

    Нагадаємо, 21 січня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про зустрічі Путіна із Порошенком, які «мають місце».

    Цього ж дня Банкова заперечила заяву Кремля щодо зустрічей Порошенка із Путіним.

     

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    Петро Порошенко МЗС Павло Клімкін Путін
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