  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Путін звільнив постпреда Росії при НАТО

    Путін призначив Грушко заступником Міністра закордонних справ РФ
    Президент Росії Володимир Путін звільнив постійного представника РФ при НАТО Олександра Грушка. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі РФ правової інформації. «Звільнити Грушко Олександра Вікторовича від обов'язків постійного представника Російської Федерації при Організації північноатлантичного договору (НАТО) в
    • Сьогодні, 16:45
    • Розсилка
    <p><i><span>Олександр Грушко<o:p></o:p></span></i></p>

    Олександр Грушко

    Путін призначив Грушко заступником Міністра закордонних справ РФ

    Президент Росії Володимир Путін звільнив постійного представника РФ при НАТО Олександра Грушка. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі РФ правової інформації.

    «Звільнити Грушко Олександра Вікторовича від обов'язків постійного представника Російської Федерації при Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Брюсселі, Королівство Бельгія», - йдеться в документі.

    Іншим указом Путін призначив Грушко заступником Міністра закордонних справ РФ.

    Читайте також
    Росія НАТО Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ