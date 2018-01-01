Путін звільнив постпреда Росії при НАТО
- Сьогодні, 16:45
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Олександр Грушко
Путін призначив Грушко заступником Міністра закордонних справ РФ
Президент Росії Володимир Путін звільнив постійного представника РФ при НАТО Олександра Грушка. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі РФ правової інформації.
«Звільнити Грушко Олександра Вікторовича від обов'язків постійного представника Російської Федерації при Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Брюсселі, Королівство Бельгія», - йдеться в документі.
Іншим указом Путін призначив Грушко заступником Міністра закордонних справ РФ.