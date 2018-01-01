Україна хоче змінити формат співпраці з Євросоюзом
- Сьогодні, 16:13
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Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони
Європейський союз формує бачення нової фінансової перспективи і це бачення потрібно використати для зміни взаємодії України і ЄС.
Про це глава МЗС України Павло Клімкін повідомив під час брифінгу у Києві.
«Цей рік буде дуже важливим, оскільки Європейський союз формує бачення нової фінансової перспективи. Це бачення ми маємо використати для зміни сенсу нашої взаємодії з Європейським Союзом для зміни форм не тільки допомоги, а саме взаємодії. Для того, щоб ми говорили про наближення та інвестиції. Саме так працюємо зараз з Європейською комісією і маємо виконати угоду про асоціацію», – заявив глава МЗС України.
Він також зазначив, що одним з найважливіших досягнень 2017 року вважає отримання Україною безвізового режиму з ЄС.
«Звичайно, минулий рік – це безвіз. Це набуття чинності угоди про асоціацію. Але також це, про що багато хто забуває, нові торгівельні преференції в рамках ЗВТ», – підкреслив міністр.
Нагадаємо, у грудні минулого року Анґела Меркель заявляла, що Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони. Тоді ж Еммануель Макрон заявив про наміри погодити «дорожню карту» реформ з усіма лідерами Єврозони до червня наступного року.
Як повідомлялося, сьогодні Клімкін повідомив, що наприкінці березня Україна запустить систему «Електронна віза».