Україна хоче змінити формат співпраці з Євросоюзом

Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони

Європейський союз формує бачення нової фінансової перспективи і це бачення потрібно використати для зміни взаємодії України і ЄС. Про це глава МЗС України Павло Клімкін повідомив під час брифінгу у Києві. [READ_MORE] «Цей рік буде дуже важливим, оскільки Європейський союз формує бачення нової фінансової перспективи. Це бачення ми маємо



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони

Європейський союз формує бачення нової фінансової перспективи і це бачення потрібно використати для зміни взаємодії України і ЄС.

Про це глава МЗС України Павло Клімкін повідомив під час брифінгу у Києві.

«Цей рік буде дуже важливим, оскільки Європейський союз формує бачення нової фінансової перспективи. Це бачення ми маємо використати для зміни сенсу нашої взаємодії з Європейським Союзом для зміни форм не тільки допомоги, а саме взаємодії. Для того, щоб ми говорили про наближення та інвестиції. Саме так працюємо зараз з Європейською комісією і маємо виконати угоду про асоціацію», – заявив глава МЗС України.

Він також зазначив, що одним з найважливіших досягнень 2017 року вважає отримання Україною безвізового режиму з ЄС.

«Звичайно, минулий рік – це безвіз. Це набуття чинності угоди про асоціацію. Але також це, про що багато хто забуває, нові торгівельні преференції в рамках ЗВТ», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, у грудні минулого року Анґела Меркель заявляла, що Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони. Тоді ж Еммануель Макрон заявив про наміри погодити «дорожню карту» реформ з усіма лідерами Єврозони до червня наступного року.

Як повідомлялося, сьогодні Клімкін повідомив, що наприкінці березня Україна запустить систему «Електронна віза».