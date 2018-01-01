Стартував конкурс на керівні посади нового Українського інституту

Клімкін висловив надію, що через кілька місяців працюватиме інститут і наглядова рада при ньому

Міністерство закордонних справ почало конкурс на посади керівників нового Українського інституту. Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції у понеділок. [READ_MORE] «Декілька днів тому ми формально почали конкурс щодо керівництва нового Українського інституту. Ми заохочуємо всі неурядові організації



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Клімкін висловив надію, що через кілька місяців працюватиме інститут і наглядова рада при ньому

Міністерство закордонних справ почало конкурс на посади керівників нового Українського інституту. Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції у понеділок.

«Декілька днів тому ми формально почали конкурс щодо керівництва нового Українського інституту. Ми заохочуємо всі неурядові організації брати в цьому участь. Ми визначили декілька представників культурної спільноти для того, щоб вони провели рейтингування і зробили конкурсну комісію. Весь процес ви можете відслідковувати на наших аккаунтах», - сказав Клімкін.

Він висловив сподівання, що через кілька місяців запрацює й Український інститут, і наглядова рада при ньому.

«Ми зможемо приступити до першої групи представництва Українського інституту за кордоном. Сенс цього інституту – не тільки в культурному представництві України, а в презентації саме сучасної України. У цьому буде основна логіка наших дій», - додав міністр.

Нагадаємо, влітку минулого року Кабінет міністрів схвалив створення державної установи «Український інститут» для презентації України за кордоном та просування її іміджу в світі.

Зазначалося, що Український інститут має існувати для презентації України за кордоном та просування її іміджу в світі за прикладом Ґете-інституту, Польського інституту, Британської ради, Французького інституту та інших.