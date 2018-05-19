Клімкін відреагував на пропозицію підірвати Керченський міст

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Керченський міст

На думку міністра, стаття американського журналіста, в якій він пропонує підірвати міст, схожа на провокацію, зроблену під керівництвом РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав російською провокацією статтю журналіста американського видання Washington Examiner Томаса Рогана, який запропонував підірвати Керченський міст.

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

Клімкін спростував слова Рогана про те, що він розмовляв з журналістом по телефону та висловив йому підтримку.

«Просто прочитайте цей твіт. Весело. Я ніколи не розмовляв з цією людиною і, чесно кажучи, цю статтю не варто коментувати», - написав міністр.

Також Клімкін зазначив, що стаття Рогана схожа на ще одну провокацію, зроблену під керівництвом Росії.

17 травня на сайті американського видання Washington Examiner з'явилась стаття Томаса Рогана під назвою «Україна повинна підірвати Кримський міст Путіна». Автор Роган стверджував, що його підтримало Міністерство закордонних справ України.

Слідчий комітет Росії порушив проти Рогана справу. Журналіста звинувачують «у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території РФ.

До слова, президент України сьогодні заявив, що після відновлення державного суверенітету Україна використає Керченський міст для зв’язків з Кубанню

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

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