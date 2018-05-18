Порошенко розповів, що Україна зробить із Керченським мостом

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Президент Петро Порошенко під час виступу на заходах до Дня боротьби за права кримськотатарського народу та Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, які відбулись на Софійській площі

Президент нагадав, що на Кубані живе багато українців

Після відновлення державного суверенітету Україна використає Керченський міст для зв’язків з Кубанню. Про це під урочистих заходів до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив Президент України Петро Порошенко.

«Я впевнений, що агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського мосту, і за інші злочини. Росіянам цей міст знадобиться, як дорога для відступу, а Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зв’язків з Кубанню, де, до речі, живе також велика кількість українців, і з іншою Росією, не агрессором», — заявив Порошенко.

Впевнений, агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського мосту.



Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв’язків з Кубанню, де живе велика кількість українців — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 травня 2018 р.

Раніше Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар.

Також Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим.

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбудеться напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років».

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