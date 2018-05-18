Порошенко розповів, що Україна зробить із Керченським мостом
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Президент нагадав, що на Кубані живе багато українців
Після відновлення державного суверенітету Україна використає Керченський міст для зв’язків з Кубанню. Про це під урочистих заходів до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив Президент України Петро Порошенко.
«Я впевнений, що агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського мосту, і за інші злочини. Росіянам цей міст знадобиться, як дорога для відступу, а Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зв’язків з Кубанню, де, до речі, живе також велика кількість українців, і з іншою Росією, не агрессором», — заявив Порошенко.
Впевнений, агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського мосту.— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 травня 2018 р.
Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв’язків з Кубанню, де живе велика кількість українців
Раніше Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар.
Також Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим.
Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.
У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбудеться напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.
МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.
Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років».
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