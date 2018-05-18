У Росії порушили справу проти американського редактора за заклик підірвати Кримський міст
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Російське слідство вбачає в діях Уго Гурдона пропаганду тероризму
Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти редактора американського інтернет-журналу Washington Examiner, в якому була опублікована стаття «Україні потрібно підірвати Кримський міст Путіна», інформує прес-служба СК РФ.
«За результатами проведеної перевірки Головним слідчим управлінням порушено кримінальну справу стосовно редактора щотижневого інтернет-журналу Washington Examiner Уго Гурдон. За даними слідства, використовуючи інформаційно-телекомунікаційну мережу «Інтернет», Гурдон погодив і розмістив статтю Тома Рогана на веб-сайті Washington Examiner, яка закликає здійснити підрив Кримського моста, що з'єднує Керченський і Таманський півострови на території Російської Федерації, шляхом нанесення бомбових ударів», - йдеться в повідомленні.
Російське слідство вбачає в діях Уго Гурдона пропаганду тероризму – «діяльність з розповсюдження матеріалів і інформації, спрямованих на формування в осіб ідеології тероризму, уявлення про допустимість здійснення терористичних актів (ст.205.2 КК РФ)».
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