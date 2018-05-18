  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Росії порушили справу проти американського редактора за заклик підірвати Кримський міст

    • Розсилка
    Уго Гурдон
    Уго Гурдон

    Російське слідство вбачає в діях Уго Гурдона пропаганду тероризму

    Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти редактора американського інтернет-журналу Washington Examiner, в якому була опублікована стаття «Україні потрібно підірвати Кримський міст Путіна», інформує прес-служба СК РФ.

    «За результатами проведеної перевірки Головним слідчим управлінням порушено кримінальну справу стосовно редактора щотижневого інтернет-журналу Washington Examiner Уго Гурдон. За даними слідства, використовуючи інформаційно-телекомунікаційну мережу «Інтернет», Гурдон погодив і розмістив статтю Тома Рогана на веб-сайті Washington Examiner, яка закликає здійснити підрив Кримського моста, що з'єднує Керченський і Таманський півострови на території Російської Федерації, шляхом нанесення бомбових ударів», - йдеться в повідомленні.

    Російське слідство вбачає в діях Уго Гурдона пропаганду тероризму – «діяльність з розповсюдження матеріалів і інформації, спрямованих на формування в осіб ідеології тероризму, уявлення про допустимість здійснення терористичних актів (ст.205.2 КК РФ)».

    Читайте також матеріал «Главкома» Хвилина слави Путіна. Західні ЗМІ про «відкриття» мосту до окупованого Криму

    Читайте також
    ЗМІ інтернет Кримський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ