У Росії порушили справу проти американського редактора за заклик підірвати Кримський міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уго Гурдон

Російське слідство вбачає в діях Уго Гурдона пропаганду тероризму

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти редактора американського інтернет-журналу Washington Examiner, в якому була опублікована стаття «Україні потрібно підірвати Кримський міст Путіна», інформує прес-служба СК РФ.

«За результатами проведеної перевірки Головним слідчим управлінням порушено кримінальну справу стосовно редактора щотижневого інтернет-журналу Washington Examiner Уго Гурдон. За даними слідства, використовуючи інформаційно-телекомунікаційну мережу «Інтернет», Гурдон погодив і розмістив статтю Тома Рогана на веб-сайті Washington Examiner, яка закликає здійснити підрив Кримського моста, що з'єднує Керченський і Таманський півострови на території Російської Федерації, шляхом нанесення бомбових ударів», - йдеться в повідомленні.

Російське слідство вбачає в діях Уго Гурдона пропаганду тероризму – «діяльність з розповсюдження матеріалів і інформації, спрямованих на формування в осіб ідеології тероризму, уявлення про допустимість здійснення терористичних актів (ст.205.2 КК РФ)».

Читайте також матеріал «Главкома» Хвилина слави Путіна. Західні ЗМІ про «відкриття» мосту до окупованого Криму