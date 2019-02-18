Клімкін закликав країни ЄС протидіяти Росії



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18 лютого Клімкін візьме учать в засіданні «Друзі України в ЄС + Україна»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни Євросоюзу протидіяти агресії Російської Федерації (РФ) щодо України.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Клімкіна, вчинивши агресію проти кораблів ВМС України у Керченській протоці, РФ вкотре продемонструвала, що готова до будь-яких методів для відстоювання власних інтересів.

Також, очільник українського зовнішньополітичного відомства додав, що така ж ситуація може відбутися і у Балтійському регіоні, якщо Москва вирішить захистити свій проект «Північний потік-2».

«Тому відповідь Європи має бути жорстка: санкції, протидія «Північному потоку-2» та звільнення українських військовополонених моряків. І в той же час «м’яка» - допомога українському півдню та Донбасу, який страждає від російської агресії. Але однаково відчутна для РФ», - наголосив Клімкін.

Крім того, глава МЗС сподівається, що візити міністрів країн Європейського союзу до Маріуполя дали зрозуміти «наскільки маніакально РФ намагається знекровити Приазов‘ям.