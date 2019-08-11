У КНДР розповіли деталі останніх ракетних випробувань



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Випробування відвідав лідер КНДР Кім Чен Ин

Як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування

Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК) повідомило, що 10 серпня в країні були проведені випробування ракет нового типу.

Зазначається, що випробування відвідав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Повідомляється, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі

Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.