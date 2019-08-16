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    У світі

    Північна Корея запустила ще дві ракети

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    Північна Корея запустила ще дві ракети

    Пуски провели в п'ятницю вранці

    Північна Корея (КНДР) запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

    Про це повідомляє Reuters.

    Наголошується, що запуск відбувся у п'ятницю вранці. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея випустила два невпізнаних снаряда в морі біля свого східного узбережжя.

    Нагадаємо, 10 серпня КНДР запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

    Запуск відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що отримав дуже гарне лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

    США Північна Корея президент
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