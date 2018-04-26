КНР не очікує легких переговорів із делегацією США по питанням торгівлі

Пекін не збирається іти на поступки під тиском Вашингтону

У КНР позитивно оцінили рішення адміністрації Дональда Трампа на наступному тижні надіслати делегацію високого рівня для переговорів по питанням режиму торгівлі. До складу цієї делегації увійдуть міністр фінансів Стівен Мнучін, торговий представник Роберт Лайтхайзер, радник із економічних питань Ларрі Кудлоу і торговий радник Пітер Наварро. Проте



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Фото: АР

Пекін не збирається іти на поступки під тиском Вашингтону

У КНР позитивно оцінили рішення адміністрації Дональда Трампа на наступному тижні надіслати делегацію високого рівня для переговорів по питанням режиму торгівлі. До складу цієї делегації увійдуть міністр фінансів Стівен Мнучін, торговий представник Роберт Лайтхайзер, радник із економічних питань Ларрі Кудлоу і торговий радник Пітер Наварро.

Проте китайські ЗМІ не очікують легких переговорів і якогось прориву. Причиною цьому, як пише видання Global Times, є неправильне трактування ситуації із дефіцитом двосторонньої торгівлі як вигідної лише КНР. Іншою причиною є бажання Вашингтону скоротити дефіцит в торгівлі із КНР виключно адміністративними методами.

На думку Global Times, причиною дисбалансів є низький рівень заощаджень, сильний долар, обмеження на експорт високотехнологічної продукції і низька конкурентоспроможність низки американських товарів. США, як пише китайська газета, було б доцільніше проводити внутрішні реформи. Проте було обрано легший шлях на основі погроз обмежувальних заходів із метою змусити партнерів відкрити ринки для американських товарів.

КНР, як продемонстрував виступ Сі Цзиньпіна на форумі на Хайнані, готова проводити подальшу політику відкриття доступу до власного ринку. Проте Пекін ніколи не буде готовий робити це внаслідок зовнішнього тиску. В тому числі КНР не має наміру приносити в жертву своє високотехнологічне виробництво, яке буде розвивати на основі поваги до інтелектуальної власності іноземних країн і компаній.

Як наслідок, КНР буде готуватися до можливості торгівельної війни із США, зважаючи на підходи нинішньої адміністрації Дональда Трампа. Тому в Пекіні немає ілюзій щодо майбутнього візиту делегації високого рівня із Вашингтону.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у нечесній торгівлі, крадіжці технологій та інтелектуальної власності.