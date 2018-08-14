КНР заперечує утримання мільйона уйгурів в таборах Сіцзяну



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Всього в КНР проживає 55 етнічних меншин

Уряд КНР заперечив заяви ООН про те, що 1 млн. етнічних уйгурів утримуються в таборах в автономному регіоні Сінцзян-Уйгурії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому Пекін заявив про те, що окремі уйгури проходять перевиховання після того, як їх ввели в оману екстремісти.

Ху Ліанхе, який представляє Комуністичну партію КНР (КПК), заявив про те, що китайський уряд гарантує жителям автономної області право свободи совісті і захищає «нормальну релігійну діяльність». При цьому Пекін, за словами Ліанхе, змушений боротися з ісламським тероризмом і сепаратизмом в Сінцзян-Уйгурії.

Відповідні заяви представник КПК зробив, виступаючи перед Комітетом ООН із ліквідації всіх форм расової дискримінації. ООН два дні розглядала питання захисту в КНР прав 55 етнічних меншин. Ху Ліанхе зі свого боку звинуватив іноземних терористів і екстремістів у спробах спровокувати сепаратизм в Сінцзян-Уйгурії.

Нагадаємо, член комітету ООН з ліквідації расової дискримінації Гей МакДугал заявила, що китайська влада утримує близько 1 млн етнічних уйгурів у таємних таборах.