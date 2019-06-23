Князєв стверджує, що затримань на КиївПрайді не було



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Марш рівності, 23 червня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У поліції також немає інформації про потерпілих

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що затриманих під час Маршу рівності в Києві не було. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

За словами Князєва, поліція провела превентивні заходи перед початком Маршу, в ході яких було затримано декілька людей. Однак під час Маршу затримань не відбувалося.

«За кілька днів до маршу проводилися превентивні заходи. У рамках їх були затримані люди, але не під час самих масових заходів, - зазначив Князєв.

Він також заявив, що на даний момент про постраждалих під час прайду також невідомо.

«З заявами в правоохоронні органи з цього приводу ніхто не звертався», - уточнив глава Нацполіції.

Крім того, він не захотів назвати точну кількість силовиків, залучених до охорони громадського порядку під час Маршу рівності.

«Достатня кількість для виконання поставленого завдання», - додав Князєв.

За його словами, в прайді взяли участь понад трьох тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше в київській поліції повідомили, що правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності в Києві. Співробітники поліції вилучили у затриманих, так би мовити, знаряддя для підготовки провокацій. Ймовірно, мова йде про екскременти, розфасовані в презервативах.

Джерело: РБК-Україна