Поліція затримала дев’ять осіб через провокації на Марші рівності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Маршрут цьогорічного Маршу рівності дещо змінився - колона повернула на Пушкінську

Правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації під час проведення Маршу рівності у Києві сьогодні, 23 червня. Про це повідомляє пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляється, поліція затримала групу правопорушників та вилучила у них «знаряддя для підготовки провокацій».

Зазначається, що вік затриманих - від 18 до 48 років. Поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 296, тобто готування до хуліганства. Затриманим загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Відзначимо, раніше з'явилася інформація про те, що поліція затримала декілька осіб, які намагалися доставити на місце проведення КиївПрайду екскременти, розфасовані у презервативах.

Раніше противники КиївПрайду підійшли впритул до місця проведення Маршу рівності у Києві. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули загони кінної поліції. Також кореспондент Главкома повідомляє, що маршрут цьогорічного Маршу рівності дещо змінився - колона повернула на Пушкінську.

За словами заступника глави МВС Сергія Ярового, за правопорядком під час проведення Маршу рівності у Києві слідкують майже 2 тисячі поліцейських та бійців Нацгвардії.

Крім того, вранці до табору противників проведення КиївПрайду у Києві почали стягувати підрозділи поліції. Противники Маршу рівності, у відповідь на дії поліції, перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.