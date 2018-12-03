Коаліція в Сирії вбила одного з ватажків «Ісламської держави»



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Джихадист брав участь у страті інших полонених

Абу аль-Умараян брав участь у вбивстві американського співробітника гуманітарної служби Пітера Кессіга

Міжнародна коаліція на чолі з США заявила про загибель у Сирії внаслідок авіаудару одного з ватажків терористичного угрупування «Ісламська держава» (ІД) Абу аль-Умараяна, який брав участь в обезголовленні американського співробітника гуманітарної служби Пітера Кессіга. Про це DW.

Повідомляється, що джихадист брав участь у страті інших полонених.

«Аль-Умараян дав зрозуміти, що становить серйозну загрозу для сил коаліції, і він брав участь у вбивстві американського громадянина та колишнього спецпризначенця армії США Пітера Кессіга. Він був вбитий. Більше інформації буде надано після повної оцінки», - повідомив речник коаліції Шон Раян.

Ватажок джихадистів був вбитий під час повітряної атаки 2 грудня.

«Сьогодні повітряні сили коаліції завдали точних ударів по низці ватажків ІД на південному сході Сирії. Серед них був Абу аль-Умараян», - повідомив спецпредставник США у міжнародній антитерористичній коаліції Бретт Макгурк.

ВІдзначимо, що 16 листопада 2014 року «Ісламська держава» оприлюднила відео, на якому зафіксоване обезголовлення Пітера Кессіга. Повідомлялося, що ісламісти на відео демонстрували відтяту голову Кессіга. На цьому ж відео також було показано обезголовлення щонайменше 18 чоловіків, яких назвали сирійськими військовослужбовцями.