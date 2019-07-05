Коболєв відповів Гройсману, що піде «другим шляхом»



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Топ-менеджер НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Андрій Коболєв: «Нафтогаз» працює над залученням додаткових коштів на зовнішньому ринку – це дозволило б забезпечити як закупівлю газу, так і наступну виплату додаткових дивідендів

Тільки накопичивши у сховищах близько 20 млрд куб .м., «Нафтогаз» гарантує стабільне проходження опалювального сезону навіть при перериванні Росією транзиту з 1 січня. Про це повідомив топ-менеджер НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Facebook, відповідаючи на пропозицію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.

«Цим ми також забезпечимо сильну позицію у переговорах з Газпромом. Я несу за це відповідальність як керівник державної компанії та як громадянин України», - підкреслив Коболєв.

Він зазначив, що згоден з тезою про відповідальність керівника Нафтогазу за закачування газу до підземних сховищ.

«Понад те, вважаю це для себе пріоритетом», - додав очільник «Нафтогазу».

«Яка ситуація з закачуванням сьогодні? Наразі в сховищах України 13,8 млрд куб.м. газу, йде інтенсивне закачування. До 15 жовтня нам потрібно вийти на цільовий обсяг 20 млрд куб.м. Тобто, за 100 днів необхідно закачати більше 6 млрд куб.м. Щодня ми повинні закачувати до сховищ близько 60 млн куб.м. газу. Зупинятися не можна, затримка на день-два зірве виконання графіку і надолужити відставання вже буде неможливо», пояснив він.

Він зазначив: «Якщо на початок опалювального сезону у сховищах не буде 20 млрд куб.м. – це величезний ризик техногенної катастрофи. Того, що Україна, без перебільшення, замерзне».

Коболєв пояснив, що для вчасного закачування потрібні кошти. Зараз Нафтогаз стоїть перед вибором: або заплатити рекордні дивіденди (плюс 60% до 30%, які ми вже заплатили) та залишитися без газу в сховищах; або відтермінувати виплату додаткових дивідендів, але закачати необхідні обсяги газу.

«Нафтогаз обрав другий шлях. Заморозити країну та програти нову газову війну – вважаємо неприйнятним. Я готовий за це рішення нести персональну відповідальність», - наголосив він.

«Водночас, ми працюємо над залученням додаткових коштів на зовнішньому ринку – це дозволило б забезпечити як закупівлю газу, так і наступну виплату додаткових дивідендів. Нафтогаз намагався вийти на ринок єврооблігацій ще у травні, але, на жаль, не отримали дозволу. Наразі все готове для виходу на ринок – ми можемо це зробити вже наступного тижня. Потрібен тільки дозвіл профільних міністерств», - розказав очільник «Нафтогазу».

Коболєв підкреслив, що «Нафтогаз» робить все можливе, аби виконати всі без винятку завдання акціонера. «Але понад усе для нас – безпека громадян. Якщо на одній шальці терезів питання мого персонального контракту, а на іншій – безпека громадян, я обираю останнє», - резюмував він.

Після цього «Нафтогаз» подав уряду на погодження проєкт свого фінансового плану на 2019 рік. Але його забракували. В МЕРТ хотіли встановити рівень винагороди голові правління - 50% місячного посадового окладу, передбаченого контрактом, без виплати щомісячних та квартальних премій. Таку ж позицію займала і наглядова рада НАКу.

Також в фінплані «Нафтогазу» на 2019 рік вказана сума виплат найвищому управлінському персоналу (6 членів правління та 8 директорів різних напрямків) на рівні 820 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше ніж минулого року.