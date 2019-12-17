Коболєв заявив, що нові санкції США вплинуть на газові перемовини України з Росією



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Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв

Коболєв заявив, що рішення Сенату кардинально підвищує нашу вірогідність підписати транзитний контракт,

Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що нові санкції США вплинуть на газові перемовини України з Росією.

Про це він повідомив, коментуючи рішення Сенату США затвердити санкції проти Північного потоку-2.

«Це дуже крута новина. Це ще не означає, що це фініш і Північний потік-2 не побудують, бо є питання, які для мене залишаються сірою зоною. Але зараз шалька терезів схиляється до того, що газопроводу таки не буде», — сказав Коболєв.

На його думку, рішення Сенату кардинально підвищує нашу вірогідність підписати транзитний контракт, «так це матиме вплив на учасників перемовин».

«І не тільки на російських колег, але і ще на одну європейську країну», — натякнув Коболєв.

Та якби не сталось, голова правління НАК Нафтогаз переконаний, транзит не скасовує потреби країни збільшувати свою енергетичну незалежність.

Наразі між Нафтогазом та Газпромом діє угода, у межах якої Газпром зобов’язаний постачати газу через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити «трубу» вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит все ще не уклали.

Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.