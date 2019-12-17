Коболєв заявив, що нові санкції США вплинуть на газові перемовини України з Росією
Коболєв заявив, що рішення Сенату кардинально підвищує нашу вірогідність підписати транзитний контракт,
Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що нові санкції США вплинуть на газові перемовини України з Росією.
Про це він повідомив, коментуючи рішення Сенату США затвердити санкції проти Північного потоку-2.
«Це дуже крута новина. Це ще не означає, що це фініш і Північний потік-2 не побудують, бо є питання, які для мене залишаються сірою зоною. Але зараз шалька терезів схиляється до того, що газопроводу таки не буде», — сказав Коболєв.
На його думку, рішення Сенату кардинально підвищує нашу вірогідність підписати транзитний контракт, «так це матиме вплив на учасників перемовин».
«І не тільки на російських колег, але і ще на одну європейську країну», — натякнув Коболєв.
Та якби не сталось, голова правління НАК Нафтогаз переконаний, транзит не скасовує потреби країни збільшувати свою енергетичну незалежність.
Наразі між Нафтогазом та Газпромом діє угода, у межах якої Газпром зобов’язаний постачати газу через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити «трубу» вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит все ще не уклали.
Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».
Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.