Кобзар – наш. Російські маніпуляції щодо імені Тараса Шевченка потерпіли фіаско

Росія не полишає спроб привласнити собі ім’я Кобзаря, називаючи його «російським поетом»

МЗС прокоментувало діяльність Російського центру науки і культури в Києві та відреагувало на організований ними захід «Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка». Про це повідомляє Радіо Свобода.

«У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т.Г.Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів», – повідомили в МЗС.

МЗС заперечує будь-які російські посягання стосовно Т.Г.Шевченка.

У відомстві додали, що Російський центр науки і культури в Києві – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва.

Згідно з угодою між Кабміном та урядом Росії від 1998 року, в Москві функціонує Національний культурний центр України.

РНБО на запит журналістів відповіло, що розгляне питання припинення роботи Російського центру в Києві, якщо надійде подання від «президента або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи».

Додамо, що 27 березня з нагоди міжнародного дня театру, відбулось оголошення лауреатів театральної премії «Київська пектораль-2020».

Театральну премію «Київська пектораль» засновано за ініціативою Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України у 1992 році та за підтримки Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Премія присуджується щорічно напередодні Міжнародного дня театру за підсумками календарного року, що минув. Вперше «Київську пектораль» було вручено 27 березня 1993 року.