Студентка з Миколаєва виграла престижну міжнародну премію

Премія імені Олеся Гончара присуджується щорічно до дня народження Олеся Гончара

Студентка з Миколаєва Олена Півненко здобула перемогу у конкурсі на здобуття Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара 2021 року.

Про це повідомив голова журі, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв Петро Перебийніс на сторінці Facebook.

«Журі присудило Олені Півненко Міжнародну німецько-українську премію імені Олеся Гончара за роман «Єлень. Пряжа долі». Символічно кажучи, наша лауреатка стала авторкою роману року», - написав Перебейніс.

Голова журі зазначив, що переможниці конкурсу 21 рік, вона студентка Миколаївського філіалу Київського Національного університету культури і мистецтв, факультет дизайну, графіки та реклами. Дівчина народилася й і виросла у Миколаєві у сім'ї пожежника та медсестри. З дитинства захоплювалася міфологією. Писати почала у підлітковому віці. Має вже кілька романів, створених на основі скандинавських і слов’янських міфів.

Роман «Єлень. Пряжа долі» – це історія про богів і смертних, про магію та стародавні вірування. Події роману відбуваються у наш час. Головна героїня потрапила до іншого виміру, що застиг у магічному середньовіччі. Головна героїня, її родичі – це українці. І показано їх не плакатно, а в художніх образах, картинах. Та й у лаконічних примітках відчутні українські реалії.

«Хочеться наголосити, що мова йде не тільки про виняткові творчі досягнення, а й про чітку громадянську позицію талановитої романістки. Просто вражає справді континентальне бачення Олени Півненко. Ця молода українська письменниця зуміла віднайти, відкрити глобальний художній образ європейського світу, європейської спільноти. Образ, якого прагне вільна, сучасна, але досі закута в ланцюги жорстокої минулості наша рідна Україна», - зазначив голова журі.

Премія імені Олеся Гончара присуджується щорічно до дня народження Олеся Гончара (3 квітня) за найкращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

Нагадаємо, що фільм режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна ніби апельсин» отримав престижну премію Cinema Eye Honors 2021. Стрічка отримала нагороду у категорії Spotlight Award.