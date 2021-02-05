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    Коли хворі на Covid-19 найбільш заразні: вчені назвали найнебезпечніший день

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    Люди можуть заражати інших і не знати про свою хворобу&nbsp; - Коли хворі на Covid-19 найбільш заразні: вчені назвали найнебезпечніший день
    Люди можуть заражати інших і не знати про свою хворобу 
    Фото: DR

    Хворі найбільш заразні тоді, коли ще не знають про свою хворобу

    Хворі на коронавірус люди найбільш заразні за день до того, як у них з'являються симптоми. Це з'ясували фахівці Паризького університету, проаналізувавши дані 655 хворих, що надійшли до французької лікарні в березні 2020 року, повідомляє Daily Mail.

    Відзначається, що за допомогою комп'ютерної моделі вони змогли ретроспективно простежити показники вірусного навантаження на різних стадіях захворювання, а також тривалість виділення вірусу і показник смертності.

    Як з'ясували вчені, пікове вірусне навантаження у хворих на коронавірус, в середньому, досягається за день до появи симптомів.

    При цьому період між зараженням і появою перших симптомів буде коротшим у людей з більш високим вірусним навантаженням.

    Також автори дослідження відзначили, що у пацієнтів у віковій групі, старших за 65 років, патоген виводився з організму, в середньому, на три дні довше, ніж у молодих.

    Зазначимо, що імунна система бореться з Covid-19 навіть після одужанняАнтитіла, які утворились через кілька місяців після інфікування, здатні іноді краще блокувати новий коронавірус та його мутовані версії, зокрема південно-африканський варіант, ніж ті, які організм виробив у розпал хвороби.

    До слова, 5 лютого Офіс президента повідомив, що Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані. Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого

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    Теги: здоров'я медицина хвороби коронавірус
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