Після Мальдів – на самоізоляцію. Україна розширила список країн «червоної» зони

Лише одна країна перейшла в «зелений» список

Міністерство охорони здоров'я 5 лютого оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу. Список «червоної» зони збільшився на шість країн. Тепер їх – 80.

І лише одна країна перейшла в «зелений» список. Йдеться про державу Суринам, що розташована на північно-східному узбережжі Південної Америки.

До «червоної» зони було додано такі країни:

Намібія,

Ботсвана,

Молдова,

Кувейт,

Малайзія,

Мальдіви,

Есватіні.

Крім того, червоними залишаються популярні серед українців Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Чехія, Німеччина, Велика Британія. РФ також залишається «червоною».

До антирейтингу країн у період пандемії потрапляють ті держави, де рівень захворюваності на коронавірус вищий, ніж в Україні. Таким чином турист після приїзду повинен піти на 14-денну самоізоляцію, використовуючи програму «Вдома», або зробити тест.

Карантин можна скасувати, отримавши негативний результат або здавши ПЛР-тест на коронавірус за 48 годин до в’їзду на територію держави.

Також Кабмін озвучив три сценарії відкриття кордонів для українців. Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

До слова, Рада ЄС оновила обмеження на в'їзд до Шенгенської зони.

Раніше стало відомо, коли Україна повернеться до «кольорового» карантину всередині країни. Це станеться найближчим часом. Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, у деяких регіонах є можливість послабити карантинні обмеження до рівня жовтої і зеленої зон.

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