Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані

По усій Україні буде залучено 572 мобільні бригади для проведення щеплень

В середині лютого розпочнеться перший етап вакцинації

До кінця 2021 року планується повністю завершити процес вакцинації українців. Про це заявив міністр Охорони здоров’я Максим Степанов під час пересконференції, повідомляє кореспондент «Главкома».

«В державному бюджеті передбачені кошти на закупівлю вакцин в обсягах, достатніх для безкоштовної вакцинації. За даними соціологічних досліджень, близько 40-45% людей готові лише на безкоштовну вакцинацію», - повідомив міністр.

Проте, за його даними, на комерційному ринку також будуть вакцини для тих, хто захоче придбати їх за власні кошти, щоб не очікувати настання п’ятого – кінцевого - етапу вакцинації. На комерційному ринку встановлюватиметься своя черга.

За даними Степанова, «вже відпрацьовані всі логістичні шляхи доставки вакцин (від різних виробників – «Главком»), по усій Україні буде залучено 572 мобільні бригади для проведення щеплень».

Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.

В Україні карантинні обмеження уряд планує продовжити до 30 квітня, але виходячи з наявної ситуації, Кабмін хоче «полегшити умови обмежень». Зазначимо, що фактично карантин триватиме до Великодня, який цього року припадає на 2 травня.

Від сьогодні фахівці ВООЗ проводять для українських медиків курси з ковід-вакцинації. Семінари триватимуть з 5 по 11 лютого і в них візьмуть участь лише 60 осіб. Під час навчання учасникам розкажуть докладно про особливості вакцин від коронавірусу.

4 лютого генеральний директор фармкомпанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході заходу Європейської бізнес асоціації «Глобальний огляд економіки України» заявила, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб вакцина з'явилася в Україні. Крім того, як з'ясувалося, Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Крім того, у компанії наголосили, що Україні необхідно було швидше замовляти вакцину.

Також стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я може оголосити про новий контракт на поставку вакцини від Covid-19 в Україну.

Зазначимо, Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.



